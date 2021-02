Neste kasum vähenes poole võrra ja dividend valmistas pettumuse

Neste tegevuskasum vähenes eelmise aasta viimases kvartalis 380 miljonile eurole. Aasta varem oli see olnud pea poole suurem: 781 miljonit eurot, kirjutab Kauppalehti. Vähenemine on suur, aga analüütikud olid oodanud 368 miljonit, nii et tegelik tulemus oli isegi oodatust parem.