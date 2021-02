Sõidujagamisfirma pakub lumekoristusega lisaraha teenimise võimalust

Prognooside kohaselt jätkub talvist võlumaad üle Eesti veel mõneks ajaks, mis paneb kõigil talispordientusiastidel kindlasti silma särama. Kogukondlik sõidujagamiseettevõte ELMO Rent on lootusrikas, et lisaks spordinautlejatele leidub viimaste aastate ühel kaunimal talvel ka neid, kes lumelükkamisest puudust on tundnud ning sooviksid ettevõttele väikese lisaraha eest appi tulla.

«Koostöömajandus loob uusi võimalusi ja olulisi eeliseid nii kogukondade kui ettevõtete jaoks, samas toob see kaasa vastutuse laienemise. Oleme kokku kutsunud kogukonna, kus koostöö on au sees – loodetavasti leidub ka lumistes oludes rohkelt inimesi, kes tunnevad soovi abistada ja selle eest väikest lisaraha teenida,» sõnas ettevõtte juht Julia Nekrassova ja lisas, et raha on võimalik teenida iga puhastatud auto eest.