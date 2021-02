Tõnu Palm: pandeemia on viinud Eestist rohkem töökohti kui euroalalt keskmiselt

Registreeritud töötuse määr Eestis kasvas Töötukassa statistika kohaselt detsembris 8,3 protsendini, ulatudes Ida-Virumaal 13,2 ja Valgamaal 10 protsendini. Registreeritud töötuid on Eestis detsembri seisuga kokku 53 874, mis on mullune rekord. Viimati oli töötute arv samal tasemel 2011. aasta mais ja juunis.

Palmi sõnul on töötuse määr koroonapandeemia valguses üks olulisemaid mõõdikuid, mis peegeldab kõige vahetumalt inimeste heaolu ning majanduse üldist tervist SKT kasvu kõrval. Majanduskasv on sealjuures loomulikult eelduseks, et tööhõive saaks kasvada.