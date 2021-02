Pandeemia on kaugtööd vähemalt kahekordistanud

Eriolukorra väljakuulutamisel võtsid ettevõtted kasutusele erinevaid kaugtööd võimaldavaid lahendusi ja hakkasid aktiivsemalt kasutama juba olemasolevaid. Kokkuvõte näitab, et ka järgnevatel kuudel jätkasid paljud inimesed tööd kodukontoris.

VPNi kasutus kasvas hüppeliselt

«Vaatamata pandeemiast tingitud raskustele on ettevõtted siiski leidnud turvalisi viise, kuidas oma töötajatele kaugtööd võimaldada. Peamiselt võtsid turvalise kaugtöö lahenduse kasutusele väiksemad ettevõtted, kus VPNi kasutus oli seni vähem levinud kui suurtes organisatsioonides,» ütles Haljand.

«Eestis on videoplatvormid kasutusel juba aastaid, kuid pandeemia ajal muutus nende kasutusmuster ning maht. Võrreldes pandeemia eelse ajaga oli möödunud aastal näiteks Telia pakutaval videokonverentsi platvormil üheaegseid sessioone keskmiselt kaks korda rohkem. Kui varem olid videoplatvormid aktiivselt kasutusel valdavalt ettevõtetes, mis tegutsevad mitmes asukohas, siis nüüd kasutatavad neid ka n-ö ühe kontoriga ettevõtted,» märkis Haljand.

Konkurents kasvas

Ta lisas, et kriisiolukord tekitas videoplatvormide pakkujate seas tiheda konkurentsi ning kasutajad on sellest kindlasti võitnud, sest platvorme on kiiresti edasi arendatud.