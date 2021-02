Internetti riputati üle kolme miljardi meiliaadressi ja parooli

Andmekogum, mis avaldati ühes häkkerite foorumis, on üle kahe korra suurem kui 2017. aastal üles riputatud analoogne andmebaas, kus oli 1,4 miljardit parooli, kirjutab Techradar.

Seega tegemist pole uue lekkega, vaid varasemate kogumiga. Praegu pole selge, millistest leketest andmed pärinevad, kuid meiliaadressid ja paroolid on erinevatelt veebilehtedelt üle kogu maailma.

Võib spekuleerida, et kogumis on andmeid, mis pärinevad Yahoo 2013. ja 2014. aasta leketest, kui varastati kõikide Yahoo kasutajate andmed. Kogumit uurinud Cybernewsi ekspertide sõnul on andmebaasis paroole, mis pärinevad ka näiteks LinkedIni 2012. aasta lekkest.