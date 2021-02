Hiiumaa vald loodab saada riigilt 2,2 miljonit kiire interneti arendamiseks

Vallavanem Hergo Tasuja saatis eile ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutile kiire interneti väljaarendamise toetustaotluse, et teha Hiiumaast kiire interneti kõikide lõpptarbijateni viimise pilootprojekt.

«Oleme üheskoos otsinud lahendusi, kuidas Hiiumaal kiire internet kõigi soovijateni viia. Tänaste projektide raames jäävad paljud soovi avaldanud kinnistud liitumiseta,» ütles Tasuja. «Usume, et lahendus on olemas ja oleme sellele väga lähedal. Terves maakonnas kiire internetivõrgustiku viimine kõigi seda soovinud lõpptarbijateni oleks rahvusvaheline edulugu, mida täna Hiiumaa kontekstis on võimalik saavutada. Rääkimata selle regionaalpoliitilisest tähtsusest. Hiljem annaks Hiiumaal tehtut rakendada ka teistes maakondades,» lisas Tasuja