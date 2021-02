Graafikud ⟩ Tööpuudus Ida-Virumaal ületas kaks olulist tähist

Ida-Virumaal on registreeritud töötuse määr eilse seisuga kerkinud 14 protsendini. Töötukassas on end arvele võtnud 8503 inimest. Ida-Virus on tööpuudus teistest maakondadest konkurentsitult kõrgeim, järgneb Valgamaa 10,4 protsendiga.