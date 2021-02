Tüli majas: Hiina tehnoloogiafirmad läksid üksteisele kõri kallale

Douyin, mis on Hiina versioon videorakendusest TikTok, kaebas kohtusse Tencenti ja väidab, et Tencent kasutab oma domineerivat positsiooni turul konkurentide lämmatamiseks, kirjutab CNN.

Sarnaselt TikTokiga kuulub ka Douyin ettevõttele ByteDance. Douyin ütles pressiteates, et Tencenti suhtlusrakendused WeChat ja QQ keelavad Douyinist pärineva sisu jagamist.

Hiina meedia sõnade kohaselt nõuab Douyin kohtu kaudu Tencentilt 90 miljonit jüaani ehk 11,6 miljonit eurot. «Me usume, et konkurents mõjub paremini tarbijatele ja aitab kaasa innovatsioonile,» kommenteeris Douyini pressiesindaja. «Me pöördusime kohtusse, et kaitsta enda ja oma kasutajate õigusi.»

Tencent teatas teisipäeval samuti, et plaanib ByteDance'i kohtusse anda. «Bytedance'i süüdistused on täielikult valed ja pahatahtlikud väljamõeldised,» teatas ettevõte. Tencent süüdistab Douyini ebaseaduslikul teel WeChati kasutajate andmete hankimises.

ByteDance ja Tencent on suurimad tegijad Hiina sotsiaalmeedias. Tencenti WeChatil on 1,2 miljardit aktiivset kasutajat ja QQ rakendusel 700 miljonit. ByteDance'i Douyinil on 600 miljonit aktiivset kasutajat.