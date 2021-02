«Oleme pettunud selle punkti osas, mis ütleb, et pölevkivienergeetika tuleb ära lõpetada aastaks 2040,» lausus Asmann. Ta sõnas, et omal käel uurides on nad mõistnud, et selles plaanis peetakse silmas põlevkiviõli tootmist, mis Euroopa Liidus on keemiatööstuse valdkond. «Aga siin ei ole kaksipidi mõtlemist. See on viga,» lausus ta.