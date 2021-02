Äripäev kirjutas tänases artiklis, et Harju Elektri aktsia ostmise kaudu on võimalik investeerida Skeleton Technologies edusse. Ajaleht hindas Harju Elektrile kuuluva osaluse väärtuseks 30 miljonit eurot ja kirjutas, et Skeletoni valuatsiooni kerkides miljardi euroni, tõuseks Harju Elektri osaluse väärtus üle 76 miljoni euro.