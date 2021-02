Soomes vallandus veebipankade pettuste laine: kurjamitel on õnnestunud algoritme mõjutada

Soome pangad soovitavad klientidel tungivalt internetipanka minnes mitte otsida panga aadressi otsingumootoriga, vaid sisestada see otse brauseri aadressiribale, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

Pangad andsid soovituse pärast seda, kui kurikaelad olid mitmed Soome pangad sihikule võtnud ning Google'i otsingumootori valelinkidega üle ujutanud. Finance Finlandi kuritegevuse ennetamise direktor Niko Saxholm kinnitas, et kurjategijate loodud veebileheküljed on väga tõetruud ning veenvad. Kõige hullem, et võltslehekülje aadressi vahe panga internetiküljega võrreldes võib seisneda vaid ühes tähes.