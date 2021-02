Luminori uuring: ettevõtjad muutusid Brexiti osas oluliselt optimistlikumaks

Leedu ettevõtetele on aga mõju suurem, kuna seal väitis vaid 39% uuringus osalenutest, et nende ettevõttel pole Suurbritannias äritegevust. Samas 46% peab brittide lahkumist Euroopa Liidust oma äritegevusele neutraalseks ning negatiivset mõju nägi 12% Leedu VKEdest.

Kui võrrelda värske uuringu tulemusi Luminori 2019. aasta VKEde uuringuga, on näha, et ettevõtjad on nüüd Brexiti osas optimistlikumad. Tunamullu oli 18% Eesti ettevõtetest mures Brexiti võimaliku mõju pärast äritegevusele, aga tänavu vaid 8%. Eriti suur muutus on toimunud Lätis, kus oli muretsejaid ligi kolmandik, nüüd aga vaid 9%. Leedus on langenud muretsejate osakaal 16% pealt 12%-le.