Eesti Pank väljastas neljandas kvartalis 319 miljonit eurot sularaha

Eesti Panga sularaha analüütik-ekspert Martti Näksi märkis pressiteates, et kvartali kokkuvõttes oli netoemissioon ehk väljastatud ja tagastatud pangatähtede vahe ligikaudu 68 miljonit eurot, mida on 1,8 protsenti enam kui 2019. aasta samas kvartalis.

«Kõige suurem nõudlus on jätkuvalt 50-euroste kupüüride järele, mis moodustavad ligikaudu poole kõigist väljastatud pangatähtedest,» ütles Näksi.

Eestis on 718 sularahaautomaati, millest 209 on sularaha sissemakse võimalusega. Sularaha vahetamise võimalus on olemas 29 pangakontoris. Neljandas kvartalis võeti sularahaautomaatidest sularaha välja 6,6 miljonil korral 905 miljoni euro väärtuses, näitajad kahanesid kolmanda kvartaliga võrreldes vastavalt 10,8 protsenti ja 5 protsenti. Sularaha sissemaksetehinguid tehti neljandas kvartalis 480 miljoni väärtuses ehk kvartalivõrdluses 3,3 protsenti vähem.