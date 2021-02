Puidutöötlemine ujus muu tööstusega vastuvoolu: koroonapandeemia kasvatas nõudlust

Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on töötlev tööstus turbulentsel ajal majanduse üks olulisemaid tugisambaid. «Töötlev tööstus on Eesti suurim majandussektor. Selle üks olulisemaid harusid, metsa- ja puidusektor, oli ka mullu Eesti väliskaubanduse vedur ning tähtsamaid kaubandusbilansi tasakaalustajaid,» ütles Välja. Ta lisas, et ehkki ootamatult puhkenud koroonapandeemia tõi ebakindluse ka metsa- ja puidusektorisse, kosus puidutööstus kiiresti, sest ülemaailmselt kehtestatud piirangutega kaasnes võimalus veeta rohkem aega kodus.

Piirangud suurendasid nõudlust

«Huvi mõne tootekategooria vastu oli möödunud aastal suurem kui kunagi varem. Nende hulka kuuluvad näiteks aiamajad, aiamööbel ja mänguväljakud lastele. Samuti puidust terrassi- ja voodrilauad,» sõnas Välja. Ta lisas, et Eestis valmistatud puittoodete kõrge kvaliteet on tuntud rahvusvaheliselt ja tänu sellele suudame edukalt konkureerida suurte ning tuntud puidutööstusriikidega. «Mitmed kohalikud puidutööstusettevõtted kirjeldasid, kuidas hüppeliselt kasvanud globaalse nõudluse rahuldamist takistas tootmisvõimekus ja toormenappus. Sellist stsenaariumi ei osanud koroonapandeemia puhkemisel ilmselt keegi ette ennustada,“ märkis Välja.

Välja sõnas, et metsa- ja puidutööstustes loodud töökohad mõjutavad oluliselt ümberkaudseid ettevõtteid ja võimendavad kohalikku nõudlust teenindussektori töökohtade järele. «Maapiirkondade toimetulek ja tööturg on kriisidele eriti vastuvõtlik. Toodangu mahu kasv puidutöötlemises on aidanud töökohti metsa- ja puidutööstustes hoolimata koroonapandeemiast valdavalt säilitada. See omakorda on panustanud ka teiste regioonis tegutsevate firmade toimetulekusse keerulisel ajal,» ütles Välja.