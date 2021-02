Uuring: glüfosaat rikub linnu tervise

Glüfosaat on kogu maailmas enimkasutatud ja ilmselt ka vastakamaid arvamisi põhjustav agrokemikaal. Aine tapab n-ö umbrohud, et põlluviljad saaks kasvada, kuid güfosaadijääke on leitud veest, mullast ja loomade kudedest. Kuigi glüfosaat inaktiveerib taimseid ensüüme (ja mõningaid bakteri omi), võib aine mõjutada ka rakus toimuvat ning tõenäoliselt kahjustada närvisüsteemi ja mikrobioomi.

Glüfosaadi mõju on uuritud lülijalgsetel, molluskitel, kaladel, roomajatel ja imetajatel, kuid uuringutest on kõrvale jäänud linnud. Hoolimata põllulindude arvukuse vähenemisest ( kadakatäksist ja kiivitajast saad täpsemalt lugeda eelmistest Linnuvaatleja teadusuudistest), teame glüfosaadi mõjust lindudele vähe ning aine pikaajalise mõju osas kobame pimeduses.

Esimene glüfosaadi pikaajalise mõju uuring lindudel tehti Turu ülikoolis, kus ida-põldvutte (Coturnix japonica) jälgiti aasta vältel alates koorumisest laboris. Need vutid toitusid glüfosaadi (Roundup) jääke sisaldavast (160 mg/kg) toidust, kust nad said 12–20 milligrammi glüfosaadijääke kehakaalu kilogrammi kohta (mg/kg päevas; Euroopa regulatsioonide järgi peetakse kodulindudele ohutuks kuni 100 mg/kg päevas).

Autorid järeldavad, et kestval glüfosaadijääkidega toidu tarbimisel on mõju linnu tervisele ja füsioloogiale. Just see teadmine võib anda vihje põllulindude arvukuse vähenemise mõistmiseks, kuid on oluline teadmine ka linnukasvatajale, eelkõige pidades silmas lindude kaudu toiduahelasse jõudvaid glüfosaadijääke ning mõju noorlindude mikrobioomile (n-ö normaalses mikrobioomis kontrollivad kasulikud bakterid patogeensete vohamist).