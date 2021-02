Eesti ettevõte hakkab kosmosest jalgpalliväljakuid uurima

Proeksperdil on veel käsil mitmeid ESA projekte, mille fookuses on tehisintellekti kasutamine kosmoseaparatuuri kvaliteedi ja tootmisefektiivsuse tõstmiseks. «Kaasaja kosmosemissioonid muutuvad üha pikemaks ja seepärast on oluline ka, et aparatuuri efektiivne eluiga kosmoses pikeneks, kuna nende hooldamine ja parandamine on ülimalt kulukas, sageli võimatu,» lisas Aljand.