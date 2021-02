Elon Musk küsib töövestlusel alati küsimuse, millega valetajaid vahele võtta

Kuna ettevõtte käekäik sõltub otseselt töötajate edukusest, siis panustavad kõik personaliotsijad palju sellele, et arvukate taotlejate seast just kõige kvalifitseeritumad välja selgitada. Oma meetodeid tööintervjuude läbiviimisel on kirjeldanud ka visionäär Elon Musk, kirjutas Taloussanomat.