Enefit Greeni juhatuse liige Veiko Räim tõi hinnalanguse põhendusena välja Tallinna soojuseturu muutunud olukorra, kus ettevõttel on nüüd võimalik kogu Iru jäätmepõletuselektrijaama energiatootmise võimekus ära kasutada. «Utilitasega sõlmitud lepingu kohaselt müüme neile kuni 2027. aastani Tallinna kaugkütteturu jaoks täiendavalt 90 GWh soojust aastas. See kogus on võrreldav Viljandi linna aastase soojatarbimisega. Varasemalt tuli see kõige odavama hinnaga toodetud soojus paraku õhku paisata,» lausus Räim.