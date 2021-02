Prantsusmaa kutsus Saksamaad protestiks loobuma Nord Stream 2 juhtmest Venemaaga

«Oleme alati öelnud, et meil on selle projekti suhtes väga suured kahtlused,» ütles Prantsuse Euroopa asjade aseminister Clement Beaune raadiousutluses. Vastuseks küsimusele, kas Prantsusmaa soovib, et Berliin projektist loobuks, vastas Beaune: «Tõepoolest, oleme seda juba öelnud.»