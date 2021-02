Finantsinspektsioon selgitab, kas Swedbanki ümberkorraldused toovad järelevalves muutusi

«Swedbanki Baltimaade tütarettevõtete üle teevad juba täna pangajärelevalvet Balti järelevalveasutused koos Euroopa Keskpanga juhtimisel. Nii jääb see ka pärast valdusühingu loomist,» vastas finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Eva Vahur küsimusele, kuidas muutub järelevalve ning finantsinspektsiooni ülesanded, kui Swedbank Eesti ning Rootsi emafirma vahele tekib Lätis asuv valdusfirma.

«Pärast panga juhtimismuudatust on ka õiguslikult selgem, mis on on Balti tütarpankade vastutus ja kohustus,» lausus Vahur.