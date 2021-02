Redditi kauplejad tõid pöörase hõbedaralli

Hõbeda hind on kallinenud täna ennelõunal pea 30 dollarini untsist. Selle kõva ralli taga näevad Financial Times ja Bloomberg taas Redditi foorumi r/wallstreetbets kasutajaid, kes kutsusid üles väärismetalli ostma, et fonde lühikestest positsioonidest välja pressida, nii nagu möödunud nädalal tehti näiteks GameStopi ja Nokia aktsiate puhul.