Uuring ⟩ Välismaalt kaugtöötaja palkamine takerdub sageli maksuküsimustesse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) programm Work in Estonia tellis uuringu Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuselt (RAKE) ning selle eesmärk oli välja selgitada, millised on Eesti ettevõtete kogemused rahvusvaheliste kaugtöötajate värbamisel ning millised on olnud nende väljakutsed sellega seoses.