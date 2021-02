Swedbank võtab Balti pankade juhtimise kindlama kontrolli alla

Swedbank grupi nõukogu on otsustanud luua uue Swedbank AB tütarettevõtte. Tegemist on valdusühinguga, mis koondab enda alla Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad tütarpangad. Muudatuse eesmärgiks on muuta juhtimiskorraldust selgemaks ning määratleda täpsemalt Balti pangaduse kohustusi ja vastutust.