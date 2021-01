Sellest nädalavahetusest on Läänemaal Haeskas asuva Tuulingu turismitalu lähistel Matsalu lahe jääl avatud jääkarussell. 12-meetrise läbimõõduga jääketas on ümbritsevast jääplaadist lahti saetud ning seda ajab ringi jääle kinnitatud paadimootor.

Tuulingu talu peremees Ants Ale rääkis, et karusselli kohal on merejää paksus 18 sentimeetrit, seega on niisugune lustimine igati turvaline.