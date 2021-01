Majanduse edasise arengu osas on erinevaid arvamusi. Paljud analüütikud panustavad vaktsiinidele ning usuvad, et nende toel olukord aasta teises pooles normaliseerub ning majanduskasv kiireneb. Samas on ka arvamusi, et sellest aastast võib saada teine maha visatud aasta. Kumba nägemust Ossinovski toetab?