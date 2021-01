Ajal, mil üha enam levib kodukontoris töötamine ja uuringud kinnitavad, et kaugtöös on töötajad sageli õnnelikumad ning tõhusamad, on ka teistsugust lähenemist. Robotkullerfirma Starship Technologiesi looja ja juht Ahti Heinla eelistab, et inimesed töötaksid kontoris.