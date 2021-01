Firma soomlastelt tagasi ostnud Andrus Altrov: nüüd saab teha ägedaid asju

Ega julgus ei ole kartuse puudus, aga julgust äris on vaja toetada julge rahaga. Oma ettevõtte töötajate rahaga me startupilaadseid investeeringuid, kus ärimudel alles selgineb, tegema ei hakka. Me püüame võtta mõõdukaid riske.

Kuidas oma töötajaid tihedas palgakonkurentsis hoiate? Mainisid, et olete iseenda omanikud, teie 90 töötajast on 50 osanikud. Kas pakute seda ka uutele töötajatele?

Jaa, kui kolleegid soovitavad, siis anname inimesele võimaluse saada osanikuks, mis omakorda annab õiguse ettevõtte strateegilistes otsustes kaasa rääkida.

Huvitav töö on põhiline motivaator, et häid inimesi hoida ja püüda. Töötasu on hügieenifaktor, sellega peab olema korras. Tööjõuturul on konkurents ülitihe, väga raske on kedagi kõrgema palgaga endale meelitada.

Teised inimesed ehk meeskond on peamine põhjus, miks jäädakse, või lahkutakse. Ka klient peab sobima, ja meie kliendile.

Meie filosoofia on, et selleks, et vahetada tööd, ei pea vahetama töökohta – sa saad võtta teise rolli ettevõtte sees või asuda tööle teises meeskonnas või teise kliendiga. Uudishimu uue vastu on edasiviiv jõud.

Tähtis on ka missioon, põhjus, miks me midagi teeme. Tänu meie e-tervise lahendustele saavad inimesed abi. Kui eksib arst, sureb üks inimene, aga kui eksib programmeerija, võib surra 100 inimest. Meie jaoks on võimas motivaator, et meie loodud tarkvaralahendus aitab inimestel kiiremini abi saada.

Mis on teiesuguse ettevõtte kasvu pudelikael? Kas talentide leidmine või meie riigi väiksus?

Meie kasvu horisont oli viimased paar aastat välismaal, et Eestist oma tööd välismaale müüa. Aga kuna Covid-19 tõmbas hoogu maha, tõmbasime ka meie ennast korraks nagu kilpkonnad kilbi alla.

Meie pudelikael, aga ka võimaluste horisont on inimesed – mida rohkem suudame neid siduda, seda suuremaks kasvame. Ettevõtte 50 omanikku määravad, mis nende jaoks oluline on. Kui ettevõte on börsil, siis ta annab börsil lubaduse, mida siis peab püüdma täita, et aktsiahind kaasa läheks. Kui ettevõte ei ole börsil, piisab omanikele ka vähem agressiivsest kasvust. Meie saame teha ägedaid projekte, mis võib-olla ei ole alati väga tasuvad, aga annavad meie inimestele võimaluse õppida uusi tehnoloogiaid – teevad küll väikse miinuse, aga pakuvad emotsionaalset rahuldust. Me niigi tegeleme liiga suure osa oma päevast (ja elust) töötamisega.

Elu pole raiskamiseks – et teha tööd, mis ei arenda.

Teie mõistes on talendid, keda otsite, arendajad. Kust nad tulevad ja miks häid nii raske leida on?

Miks neid vähe on? Sest tänapäeval on kõik IT! Paljud suurettevõtted ongi ju samuti IT-firmad. Näiteks Telia on kindlasti eelkõige IT-firma, ja alles siis kõike muud. Tarkvara on tööprotsesside automatiseerimiseks vaja igas valdkonnas.