Mootoririkkega uurimislaev Salme ootab tormivarjus ilma paranemist

Taltechi meresüsteemide instituudi professor Urmas Lips kinnitas, et olukord on kontrolli all ning laev ootab tormivarjus ankrul põhjatuule vaibumist. Hetkel ootab Salme läheduses ka politsei- ja piirivalveameti laev Raju, kuid ilma paranedes otsib Taltech ise sobiva pukseri, et tuua uurimislaev kodusadamasse Tallinna Lennusadamas.

«Laevaga ei ole midagi väga hullu, kuid viga on selline, mida ei saa merel parandada. Rike on peamasina õhupumbas, see tuleb maha monteeria ning viia remonti, seda aga saab teha, kui laev on sadamas,» rääkis professor Lips. Kui masin seisma jäi, oli algne plaan pukseerida Salme Saaremaa sadamasse, kuid tugeva põhjatuule tõttu tekkinud kõrged lained muutsid selle võimatuks. Nii pukseeriti uurimislaev Soela väina põhjaossa Kõpu poolsaare varju paremat ilma ootama.

Lips nõustus, et kui laeva masin tormisel avamerel seisma jääb, on see alati tõsine olukord, mis võib kiiresti hädaolukorraks muutuda.

«Oleme tänulikud politsei- ja piirivalveametile, et nad nii kiirelt reageerisid ja laeva ohutusse kohta tõid. Raju on hetkel veel kohapeal ja jälgib olukorda, kuid edasiseks peame ise pukseri leidma,» rääkis professor.

Uurimislaeva pardal on meeskond ja kuus teadlast, neli Taltechist ja kaks Tartu Ülikooolist. Pooleli jäänud uurimisreisi põhiülesanne oli Liivi lahe ja avamere riiklik merekeskkonna seire, lisaks kogusid teadlased andmeid muude projektide jaoks. Lips ütles, et enne mootoririket sai programm peaaegu täidetud, vaid kaks punkti Hiiumaa ja Osmussaare lähedal jäid tegemata.

Professor rääkis, et laev saab kohe 50 aastat vanaks, kuid kuna hetkel paremat lahendust pole, loodab Taltech sellega kuni 2024. aastani töötada.