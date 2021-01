Ford loodab kauaoodatud täiselektrilise Mustangiga vallutada Hiina turu

Nii hästi siiski ei läinud ja Fordi Mehhikos Cuautitlanis asuvas tehases hakkasid uued elektriautod tootmisliinilt maha vurama alles eelmise aasta novembris. Siiani suudetakse toota vaid üle 3000 auto kuus, mis on hetke nõudlust ja turu potentsiaali arvestades selgelt vähe. Näiteks praegune bensiinimootoriga Mustang on üks maailma enimmüüdud sportautosid, mida ostetakse ligi 150 000 aastas ja võib prognoosida, et paljud Mustangi fännid soovivad endale tulevikus ka elektrilist mudelit. Ford Mustang Mach-Est on oodata samuti tõsist konkurenti Teslale, kes seni on elektriliste sportautode turul konkurentidest kindlalt üle.