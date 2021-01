LHV kliendid ei saanud peadpööritava hinnatõusu teinud Gamestopi aktsiat osta

Ta möönis, et viimastel kauplemispäevadel on piirangud nii Gamestopi kui teiste aktsiate ostmisel tekitanud palju küsimusi.

Pikkel selgitas, et LHV on otseliige ainult Balti börsidel ning välisturgudel tehingute tegemiseks kasutatakse teiste maaklerfirmade teenuseid. Seetõttu sõltutakse üsna palju nende poolt seatud piirangutest kaubeldavatele väärtpaberitele.

Piirangute puhul käib jutt aktsiatest mille osas on tohutu väikeinvestorite ostuhuvi, et ajada aktsiahinnad lühikeseksmüüjate arvelt ülikõrgeks.

Pikkel selgitas, et LHV-l ei ole kahjuks võimalik oma välismaaklerite ette kirjutada, et milliseid instrumente nad peavad millises mahus pakkuma. «Samas ei ole me kindlasti olukorraga rahul ning otsime lisaselgitusi ja lahendusi,» lausus Pikkel, lisades, et nende soov on pakkuda oma klientidele võimalikult laia väärtpaberite valikut.