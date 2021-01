USA majandus viimases kvartalis pidurdus, kuid aasta tulemus üllatas

USA sisemajanduse kogutoodang kasvas eelmise aasta viimase kolme kuu kokkuvõttes kvartaalises võrdluses 1 protsendi. See on kvartal varasemaga võrreldes tõsine tagasiminek. Toona kasvas majandus 7,5%.

Ajaleht märgib, et kogu kvartalit tervikuna vaadates avaneb langus oma täies hiilguses. Paljud analüütikud usuvad, et majandus langes nii novembris kui detsembris, sest üha enam levinud Covid-19 ning vähenenud valitsuse toetused sundisid ka tarbijaid oma kulutusi kokku tõmbama ning ärisid uksi sulgema.

Kuid jaanuari esimesed nädalad lubavad arvata, et see aasta tuleb parem. Detsembris Kongressi heaks kiidetud toetusprogrammi rahad on hakanud liikuma töötute abirahade väikefirmade laenude ning elanikele mõeldud otsetoetuste näol. Demokraadid sain ka Senatis kontrolli mis lubab arvata, et toetused jätkuvad ka edaspidi.