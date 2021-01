Olümpiamängude ärajäämine tooks kindlustusfirmadele üle mõistuse suure kahju

Kuigi olümpiamängude plaanitud alguseni on vähem kui kuus kuud, ei ole toimumine sugugi veel kindel ning Rahvusvahelise olümpiakomitee nõukogu on samas seisus kui eelmisel aasta märtsis, mil mängud Covid-19 pandeemia tõttu 12 kuu võrra edasi lükati, kirjutab Reuters.

Suurem osa Jaapanist on praegu Covid-19 nakatumiste kolmandast lainest haaratud. Samas on nii Jaapani-poolsed korraldajad kui olümpiakomitee juhid arvamusel, et mängude veel kord edasilükkamine ei ole võimalik. Sestap on üha tõenäolisem, et kui olümpiat sel suvel Tokyos korraldada ei õnnestu, siis jäetakse mängud hoopis ära.