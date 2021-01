Rohetiiger asutas ettevõtete esindusorganisatsiooni

Esindusorganisatsiooni asutajaliikmeid on juba kokku 18, teiste seas LHV, Estonian Business School, Ragn-Sells, Alexela, Scandium Kinnisvara, A.Le Coq, Tere, Puhastusimport ja Kaamos, teatas Rohetiiger.

Oma liitumisest teatas ka R-Kiosk Estonia AS, mille alla kuuluvad kaubamärgid R-Kiosk ja Caffeine.

Rohetiigri eestvedaja Mihkel Tammo sõnul on esindusorganisatsiooni loomise taga usk, et ühiselt ja koordineeritult tehtud rohehüppel on suurem mõju ühiskonnale, kui üksinda astutud sammudel. Eesmärk on koondada kuni 250 liiget, nendest 18 asutajaliiget ja kuus liiget on juba liitunud.

«Erasektor on võtnud selge initsiatiivi ja vastutuse, sest mõistetakse, et maailm on muutunud ning ainult kasvule orienteerituna ning loodust kurnates edasi minna ei saa. Ettevõtted on paindlikumad ja suudavad kiiremini muutusi ellu viia,» kommenteeris Tammo pressiteates.

Ta lisas, et 250 on piisavalt suur arv, et ettevõtete tasandilt sündiv muutus hakkaks ühiskonnas suuremat mõju avaldama ja eeskujusid pakkuma ettevõtetele, mis alles otsivad võimalusi, kuidas oma teenuseid või tootmist ümber korraldada selliselt, et see keskkonda ei koormaks. Teisalt on see arv Tammo vaates piisavalt väike, et Rohetiiger jõuaks iga liikmega individuaalselt tegeleda ja kestlikkuse poole suunata.

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki sõnul on esindusorganisatsioon oma sisult väga praktiline. «Me pakume oma liikmetele võimalust osaleda Rohetiigri Akadeemias, kus ettevõtted töötavad koostöös ekspertide ja mentoritega välja kava, kuidas vähendada oma ettevõtte keskkonnamõju,» selgitas ta.

Ta lisas, et organisatsioonil on positiivne kogemus ligi pool aastat kestnud Rohetiigri pilootprogrammist juba olemas, kus 15 ettevõtet ja organisatsiooni sõnastasid oma keskkonnaeesmärgid ja liiguvad nüüd lahenduste suunas. «Ettevõtted on asunud vähendama oma jalajälge transpordis, tootmises, kliendisuhtluses ja jäätmemajanduses,» märkis Eva Truuverk.

«Kogu selle töö käigus kaardistatakse ka seadusandlikud takistused, mis raskendavad ettevõtetel jätkusuutlikult tegutseda ja mille muutmine on Rohetiigri üks eesmärke. Nii ongi selle aasta eesmärgiks tegeleda toidu raiskamise ja paberarvete vähendamisega ning roheliste hangete teemaga,» loetles ta.

Lisaks Rohetiigri Akadeemiale on juba pool aastat käinud koos Rohetiigri Mõttekoda, kus Eesti ettevõtjad on kaardistanud erinevate majandussektorite sõlmprobleemid ja pakkunud välja omapoolse nägemuse, kuidas koostöös valitsussektoriga reformida praegust majandust nii, et eesmärgiks tõuseksid tasakaal, jätkusuutlikus, taaskasutus, väärindamine ja looduse väärtustamine.