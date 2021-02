Veel üks uus koroonatüvi: Brasiiliast kiiresti leviv viirusevariant võib tuua kaasa taasnakatumise

Tellijale

Näib, et uute viirusevariantide areenile tulemisest ei ole pääsu – mida rohkem inimesi haigus nakatada saab, seda enam saab ta ka muteeruda ja uusi tüvesid tekitada. Seni on enim tähelepanu pälvinud nn briti ja Lõuna-Aafrika variandid, mis on mõlemad algsest nakkavamad. Viimase puhul on olnud ka hirmu, et see võib vähendada vaktsiinide efektiivsust, mistõttu on Moderna ja Pfizer juba praegu oma vaktsiine modifitseerinud, et immuniseerimine igal juhul kindlustada.

Nagu kirjutab NPR, võib Brasiilias Manausi linnas leviv uus variant nimega P.1 olla teistest ohtlikumgi. See variant avastati esimest korda veidi peale aastavahetust ning ka see on kõrgema nakatumusega – kui veel jaanuari keskel oli see üks tüvi põhjustanud ligi 42 protsenti linna nakatumistest, siis praeguseks on see kasvanud juba üle poole. Ühes uuringus sekveneeriti 90 patsiendi viiruseproove ning P.1 tuli välja neist 66 puhul. Linna surnuaial toimus vaid ühe nädala jooksul 185 matust, mis on pandeemiaeelsest keskmisest ligi kuus korda enam.

«Ma ei tekita selliste asjadega enamasti küll paanikat, aga see, mida praegu Brasiilias näeme, teeb tõeliselt muret,» tunnistas Pennsylvania Ülikooli viirustele spetsialiseerunud immunoloog Scott Hensley.

Ka Euroopa nakkuskontrolli keskus on hinnanud uute tüvedega kaasnevat ohtu «suur» või «väga suureks».