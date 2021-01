Apple ja Facebook tegid rekordeid, aga investorid pole rahul

Apple suutis analüütikute ootused tugevalt ületada: müügitulu neljandas kvartalis oli 114 miljardit dollarit, mida on 21% enam kui aasta varem. Kasumikasv on veelgi muljetavaldavam: kui analüütikud arvasid, et Apple pigistab aktsia kohta välja 1,41 dollarit, siis suutis tehnoloogiahiid üllatada 1,68dollarise aktsiakasumiga. Müük kasvas jõudsalt kõikides segmentides, kuid investorid pole rahul. Eile langes aktsia tulemuste ootuses 0,8%, kuid täna on väärtpaber eelbörsil juba ligi 5% kukkunud ning kaupleb 135 dollari tasemel.