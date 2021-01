Kuidas nüüd kelmidest teada saada: finantsinspektsioon peatas riigikohtu otsuse tõttu hoiatusteadete avaldamise

Inspektsioon vaidlustas otsuse riigikohtus, sest hoiatusteate avaldamine pole nende hinnangul automaatselt finantsjärelevalve tegemine – nad teostavad järelevalvet ainult tegevusloaga isikute üle, kes maksavad selle eest tasu. Halduskolleegium selle käsitlusega ei nõustunud ja märkis, et finantsjärelevalve on palju laiem mõiste ega hõlma ainult tegevusloaga isikuid, vaid ka neid finantsteenuste valdkonnas tegutsejaid, kes on jätnud loa taotlemata.

Halduskolleegium märgib oma otsuses, et mõistab vajadust teavitada Eesti avalikkust ja tarbijaid põhjendatud ohust võimalikult vara ka enne järelevalvemenetluse lõppu, et ohtu ennetada ning rikkumist tõrjuda ja kõrvaldada. Seetõttu juhib riigikohus seadusandja tähelepanu vajadusele luua hoiatusteadete avaldamiseks õiguslik alus.

Inspektsioon peatas hoiatusteadete avaldamise

Finantsinspektsioon teatas, et peatab ajutiselt hoiatusteadete avaldamise oma veebilehel, et analüüsida riigikohtu otsust ning leida häid lahendusi õigusloome täiendamiseks.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul on inspektsioon jätkuvalt seisukohal, et finantsteenuste tarbijatele on hoiatusteadete avaldamine inspektsiooni koduleheküljel oluline info, kuid loomulikult peavad olema ületatud riigikohtu osundatud õiguslikud probleemid. «Inimeste hoiatamine võimalike tegevusloata tegutsevate ettevõtete eest finantsturul on eriti oluline tänasel päeval, kui petuskeemide arv ja keerukus on tõusuteel. Analüüsime riigikohtu otsust ja teeme lähiajal seadusandjale ettepaneku seaduse täiendamiseks. Tekkinud olukord vajab kiiret ja konstruktiivset õiguslikku sekkumist,» ütles Tammer.

Finantsinspektsioon on avaldanud oma veebilehel hoiatusteateid nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide ettevõtete kohta, kelle puhul on põhjust kahtlustada tegevusloata finantsteenuste pakkumist. Kui seadustes on lahendatud Riigikohtu osundatud õigusprobleemid, asub Finantsinspektsioon esimesel võimalusel hoiatusteateid taas avaldama.