Luminor: kütusehinnad hakkavad sel aastal tõusma

Palmi sõnul on kütuse maailmaturuhinnad tänavu kõigest kerge kasvutrendiga. «Põhjuseks on asjaolu, et kui mullu vähenes koroonast tingitud majanduslanguse tõttu toornafta nõudlus ligi 9 miljoni barreli võrra päevas, siis sel aastal näeme nõudluse taastumist vaid 2/3 mahus,» lausus Palm. Järsku hinnakasvu piiravad tema sõnul nii koroonaviiruse teine laine kui ka suurtootjate vabad tootmisvõimsused.

Mõnevõrra kõrgemate kütusehindadega tuleb Palmi sõnul arvestada aasta teises pooles.

Palmi kinnitusel oli juba detsembris näha, et kütuseturul on ülepakkumine vähenemas ja seoses sellega praegused (ehk spot) hinnad kasvasid ning ületasid taas tulevikuhindasid (näiteks toornafta hindasid kuue kuu pärast).

Brenti toornafta hind, mis kriisi ajal langes 30 dollarini, on nüüdseks tõusnud juba 55 dollarini barrelist, mistõttu kasvuruum on piiratud. Maailma majanduse taastudes on toornafta koos metallidega muutunud taas atraktiivseks varaklassiks.

«Tavaklient näeb tanklates, et soodsad hinnad on kadunud ja mõningase hinnatõusuga peab arvestama, kuid kiiret hinnapõrget pole vaja karta,» lausus Palm, lisades, et kiiret hindade kasvu leevendab mitmete suurtootjate, näiteks OPEC-i, soov oma tootmismahte tõsta. Turule lisandub nii USA kildnafta ja -gaasi pakkumist ning oma võimalust ootab lisaks mitmele OPEC-i liikmele toornafta ekspordi kasvatamiseks ka Iraan.

Konkurentsivõimelisim kütuseliik on madalama aktsiisimäära tõttu praegu diislikütus, mille soodsad hinnad hoiavad aga tagasi rohepööret autotööstuses ehk elektri- ja hübriidautode osakaalu kiiret kasvamist. «Ka Eestis vajab rohepöörde see nurk riigi tuge, eelkõige kiirlaadimistaristu väljaehitamisel,» märkis Palm.