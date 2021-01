Circle K müügidirektor: riik peaks panustama elektritaristule, vesinik mootorikütusena on kauge tulevik

Või kõik kolm, kuid konkreetsete tegevuskavadega? Jättes kõik võimalused avatuks ning planeerides peamiselt, mida me järgmisel kümnendil tegema hakkame, et aidata Eesti riigil ja ka Euroopal liikuda soovitud tempos puhtama ja jätkusuutlikuma majandamise poole.

Transpordisektori koguenergia vähendamise vaates on lühiperspektiivis Eesti puhul kõige efektiivsem panustada elektriautode kasutuselevõttu ning laadimistaristu arendamisse, sest siis näeme selle tegevuse tulemusi aastate 2030+ energiatarbimises. Elektritransport on lähituleviku transport nii Eestis kui kogu maailmas, kuna taastuvelektri kasutus annab ca 50% energiakokkuhoidu kilomeetri kohta. Seda kinnitavad ka tänased arengud, kus kõik suurimad autotootjad investeerivad massiliselt oma autopargi elektrifitseerimisse, muutes seeläbi elektriautod odavamaks ning vastupidavamaks.

Liitiumakude hind on viimase 10 aastaga kukkunud kümnekordselt ja selle trendi jätkudes on ca 5 aasta pärast elektriauto ja sisepõlemismootoriga auto hind võrdne.

Juba täna on võimalik ühe elektriauto laadimisega läbida 300-400 km ehk sõita sisuliselt ühest Eesti otsast teise ja tagasi. Igapäevane ühe tarbija kilometraaž on ca 40 km, mis tähendab, et ühe laadimisega saab sõita suisa mitu päeva.

Vaja on riigi tuge

Siiski oleks vaja riigipoolset tuge, et elektrisõidukite soetamine hoogustuks, suureneks tarbimine ning laadimistaristu laieneks. Näiteks Norras, kus uutest autodest moodustavad juba 50% elektriautod, on just valitsus teinud jõulise sammu, mis aitas kaasa elektrisõidukite populariseerimisele. Nii vabastati elektrisõidukite omanikud teatud riiklikest maksudest, autot ostes ei pea tasuma käibemaksu ning elektrisõiduki soetamiseks ostutoetused, mis ei saa otsa vaid paari tunniga ühe taotlusvooru kohta.

Eesti senised elektriautode ostutoetuse taotlusvoorud on näidanud, et Eesti elanikel ja ettevõtetel on suur huvi elektriautode kasutuselevõtu vastu, kuid elektriautode ostutoetuse rahastused on olnud ebapiisavad ja autoostjate vaates pikema ajalise planeerimiskavata. Kiiret otsustamist vajab riigiabi kaasamise raamistik ja ajakava kaasaegsete avalike laadimistaristute rajamisel eraettevõtete poolt – kas siis liitumistasude osalise hüvitamise või investeeringute osalise kompenseerimise kaudu.

Taanis panustas riik äsja erainvesteeringutesse kuni 25% ulatuses, mis tekitas elava huvi elektrilaadijate püstitamiseks käesoleva aasta jooksul.

Elektritranspordi abil taastuvenergia potentsiaali kasutamist transpordisektoris aitavad suurendada nii jätkuvad elektriautode ostutoetused, üleriikliku avaliku laadimistaristu areng, aga ka uute kinnisvaraarenduste parkimistingimuste elektrilaadimist arvestavad lahendused. Hetkel puudub kortermajade juures elektriautodele igasugune laadimisvõimalus, mistõttu sõltuvad kõik sealsed elanikud avalikest laadijatest. Et luua pikaajalisi lahendusi, mitte uusi takistusi, on vajalikud investeeringud, mille tegemiseks on omakorda vaja pikaajalist ja kindlat seadusandlikku raamistikku ning riiklikku toetust.

Vesinik on kõige kallim

Elektrile alternatiiviks on vesinik või gaas. 20 aastat on räägitud vesiniku läbimurdest, kuid seni on see veel realiseerimata. Vesinik on elektriga võrreldes veel kõige kallim alternatiivkütus, mille tankimisvõrgustiku Eestis väljaarendamine oleks ebamõistlikult ressursirohke. Sama lugu on gaasiga – isegi kui tihedat taristut oleks võimalik luua, siis sõidukitootjad üle maailma on juba valinud elektrisõidukite arendamise ning gaasimootorid jätnud tagaplaanile. See mõjutab ka tarbijate ostuotsuseid ja edasist käitumist transpordisektori arendamisel.