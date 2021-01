Eelmise aasta detsembris kirjutas Sky News, et eestlaste asutatud valuutaülekannete ettevõte TransferWise valmistub sel aastal börsileminekuks, ning eelmisel nädalal selgus, et aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) peakorraldajateks on maailma kaks tuntuimat investeerimispanka Goldman Sachs ja Morgan Stanley. Lisaks on kaasatud ka Briti suurpank Barclay’s.