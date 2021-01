«Hea on kuulda mõistuse häält. Kui tahetakse piirata inimeste kogunemist, siis tehke seda juba üle-Eestiliselt. Mitte nii, et Tallinn on kinni ja Otepääl on pidu ja pillerkaar ilma maskideta,» lausus ettevõtja Indrek Kasela, kellele kuulub muu hulgas ka hinnatud Jaapani restoran Kampai Noblessneri kvartalis.