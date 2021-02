Dubai politsei lahendas mõrvajuhtumi kahtlusaluse ajulaineid uurides

Araabia Ühendemiraatide võimud kasutavad kuritegevusega võitlemiseks digivahendeid, mille hulka kuuluvad nii liikluskaamerad kui näotuvastus. Nüüd on ette võetud inimeste aju, kirjutab Mashable.

Politsei uuris Dubai ühes laohoones aset leidnud tapmist ja kasutas tehnoloogiat, mida on arendatud umbes aasta aega. Laotöötajatele näidati fotosid kuriteopaigast ja relvast ning samal ajal jälgiti muutusi ajulainetes.

Dubai politsei kriminoloogia osakonna juht Muhammad Issa Al-Hammadi selgitas, et kurjategija näeb sündmuskohalt pärinevat pilti, siis talle meenub see sündmus, mis kajastub muutusena ajulainetes. Ta märkis, et inimene ei suuda kontrollida, millised muutused tema ajus sel hetkel toimuvad.