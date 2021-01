Heidi Kakko: järgmise 10 aasta jooksul näeme Eesti esimest teadusmahukat ükssarvikut

Teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris aitab omakorda tõsta majanduse lisandväärtust. Teadusmahukad ettevõtted vajavad aga turuvalmiduseni jõudmiseks laiapõhjalist tuge, mida seni on Eestis olnud raske leida. TalTech, Tartu Ülikool, Tehnopol ja Tartu Teaduspark on algatanud projekti Põhjanael, mille eesmärk on panna alus pikaajalisele koostöömudelile, loomaks ärikiirendi teadusmahukate ettevõtete toetamiseks. Mida programm endast kujutab, tutvustab mentor Heidi Kakko.