WHO juht hoiatab: vaktsiininatsionalism võib maailmamajandusele maksma minna üüratu summa

Ghebreyesus tõdes, et kui eelmisel nädalal rääkis ta sellest, kuidas maailm seisab moraalse katastroofi äärel, sest Covid-19 vaktsiin ei ole kõikidele inimestele võrdselt kättesaadav, siis nüüd võib kahele uuele uuringule tuginedes öelda, et lisaks eetllisele läbikukkumisele on see ka majanduslik läbikukkumine.