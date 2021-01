ÜRO: viimati kadus nii palju töökohti suure depressiooni ajal

ÜRO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) leidis, et tehtud töötundide arv vähenes mullusega võrreldes 8,8 protsenti. See on võrdne 255 miljoni täistöökohaga ning neli korda rohkem kui töökohti, mis kadusid 2009. aasta rahanduskriisi ajal.