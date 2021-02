2020 purustas kuumima aasta rekordi nii Eestis kui maailmas

Vastavalt agentuuri teatele oli aasta keskmine globaalne temperatuur 1,02 kraadi kõrgem kui aastate 1951-1980 keskmine. Kuigi tulemuste järgi oli 2020 isegi 2016st mõnevõrra soojem, jäi see erinevus veapiiri sisse, ehk siis sisuliselt jagavad need kaks aastat kuumemate aastate esikohta.

«Viimased seitse aastat on olnud mõõtmisajaloo kõige kuumemad, mis ilmestab väga hästi praegust dramaatilist soojenemise trendi,» ütles NASA Goddardi kosmosekeskuse direktor Gavin Schmidt. «See, kas üks aasta teeb rekordi või ei, ei ole isegi nii oluline – tähtsad on pikaajalised trendid. Kui inimese mõju kliimale suureneb, võime me oodata ka edasisi rekordite murdmisi.»