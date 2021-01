EAS jagab ettevõtetele läbilöögivõime tugevdamiseks 23 miljonit

Rakendusuuringute meetme toetusmäär on olenevalt ettevõtte suurusest, asukohast ja planeeritavatest tegevustest 25%-80%.

Meetme kogueelarve on 23 miljonit eurot ning toetust on võimalik saada kuni kolm miljonit eurot projekti kohta.

Väljaspool Harjumaad tegutsevatele ettevõtjatele on maksimaalne toetusmäär 70% asemel 80% ning samuti on regionaalsetele ettevõtetele eraldatud pool 23 miljoni euro suurusest eelarvest. See tagab EASi teatel toetuse ühtlasema jaotuse üle Eesti.

Kui väljaspool Harjumaad on nõudlus toetuse järgi väiksem, siis on kuue kuu pärast võimalik kõigil ühtsest eelarvest toetust taotleda.

Iga toetuseuro toob riigile tagasi 5 eurot

EASi juhatuse esimehe Peeter Raudsepa sõnul aitab EAS ettevõtetel rahvusvahelises konkurentsis läbi lüüa ning uuel rakendusuuringute programmil on sealjuures väga oluline roll. «Mida lihtsam on toode, seda suurem on konkurents, kuid meile on oluline, et Eestist jõuaksid turule teadmus- ja tehnoloogiamahukad tooted ja teenused. Just nii liiguvad meie ettevõtted välja hinnakonkurentsil põhinevast ärimudelist ning saavad maksta suuremat töötasu ja viia Eesti majanduse järgmisele tasemele,» rääkis Raudsepp.

Innovatsiooni ja arendustegevustega kaasnevad paratamatult ka riskid ning tuleb arvestada, et projektid võivad lõppeda ka ebaõnnestumisega. Kuid uued teadmised tõstavad ettevõtte võimekust luua uusi tooteid, protsesse ja teenuseid.

«Kindlasti on rakendusuuringud ja tootearendus investeering ettevõtte väärtusesse. Teisest küljest on arendustegevuse toetamine investeering ka riigi jaoks laiemalt,» ütles Raudsepp ning lisas, et EASi analoogsete toetuste analüüs näitab, et iga toetustesse suunatud euro toob riigile tagasi umbes 5 eurot.

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõtte sees või kaasata ka teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.