Eesti ja Soome kaubanduskojad soovivad liikumispiirangute leevendamist

«Majandussuhete üheks aluseks on ka meie elanike võimalikult vaba liikumine, sest iga nädal liigub Eesti ja Soome vahet tuhandeid inimesi, kelle sissetulek ning ka heaolu sõltub otseselt võimalusest liikuda kahe riigi vahel,» ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts pressiteates.

Teised riigid on maandanud viirusest tulenevaid terviseriske kohustusliku testimisega, mis on võimaldanud inimeste ja kaupade vaba liikumist juhul, kui on täidetud teatud kriteeriumid.

«Ka Soome võiks minna sama teed, kus negatiivse testi tulemusega on võimalik riiki siseneda ja seal täita näiteks tööülesandeid või viibida ärireisil,» ütles Palts ning kutsus riikide valitsusi üles koostööle, et rangeid piiranguid vältida.

Soome lubatakse vaid teatud elualade esindajad Alates homsest on lubatud Soome siseneda vaid teatud elualade esindajatel, näiteks tervishoiutöötajatel, diplomaatidel, ajakirjanikel ja kaubavedajatel. «Ainult selliselt saame hoida võimalikult normaalset igapäevaelu Soomes, kuni vaktsineerimisega hõlmatus on saadud praegusest paremale tasemele,» sõnas siseminister Maria Ohisalo, kes kutsus loobuma igasugusest mittehädavajalikust reisimisest. Soome ja Eesti vaheline lennu- ja laevaliiklus võib põhjanaabrite piirivalve teatel väheneda homsest kuni 75 protsenti, Soome ja Rootsi vahel kuni 50 protsenti​.

Kojad pakuvad välja lahenduse

Kirjas riigijuhtidele rõhutavad kaubanduskojad, et Soome seatavad piirangud on liiga karmid ning need seavad põhjendamatult ohtu paljude inimeste ja ettevõtete igapäevategevuse ning majandusliku toimetuleku. Kojad toovad pöördumises välja, et riikide koostöös on võimalik vähendada terviseriske ka nii, et samal ajal tagatakse majanduse jätkuv toimimine.

«Üheks kiiresti lahendamist vajavaks probleemiks on ka see, et Eesti ja Soome pole senini suutnud kokku leppida testimise vastastikkuse tunnustamise ja tõendamise protseduurides. See on muidugi kahetsusväärne ja vajab kohest reageerimist,» ütles Palts ning lisas, et praegu teeb teste mõlemas riigis suures osas sama ettevõte, kasutades ka samasuguseid akrediteerituid metoodikaid.

Kojad pakuvad võimaliku parima lahendusena süsteemi, kus Soome reisida sooviv inimene peab esitama enne reisi reisifirmale negatiivse PCR-testi tõendi, mis peab olema tehtud mitte varem kui 48 tundi enne reisi. Sama lahendust kasutavad ka mitmed teised riigid Euroopa Liidus.

Lisaks märgivad kojad, et transpordiettevõtted on valmis tagama, et kehtestatakse testimise nõue ning kontrollitakse vastavaid dokumente.

Alates pühapäevast koos tänasega on Eestist Soome ainuüksi meiega lahkunud/lahkumas üle 8000 inimese. Nendest üle 3000 täna. Karta on, et kuna hiljem enam ei saa, võivad lahkuda ka need kes tegelikult end tõbisena tunnevad kuid olukord sunnib. — Paavo Nõgene (@PNogene) January 26, 2021