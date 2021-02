Ajaloolane: juba Muinas-Eestis olid naised võimul

Sageli arvatakse, et enne 20. sajandit naised riigivalitsemises ei osalenud. Suuremas osas maailmas see enamasti nii oligi. Küll aga olid asjad teisiti 11.-13. sajandi Eestis. Nagu arheoloog Marika Mägi on välja toonud, on Eesti tollasest arheoloogilisest materjalist näha hämmastav sugupoolte võrdsus. Võrdluseks: sama aja Rootsis või Lätis oli pilt hoopis teine.

Enamik arheoloogilist infot on pärit tollastest matustest - need on ju maa sees säilinud. Siit on näha, et Rootsi või Läti naiste ehted erinesid oluliselt meeste omadest, naiste matused olid vaesemad ja naiste matustes ei leidunud võimule viitavaid esemeid. Muinaslätlased asetasid naisi ja mehi hauda lausa eri suunas, samas kui Muinas-Eesti matustes on teinekord raske esmapilgul arugi saada, kas maetu oli naine või mees. Eestis kandsid nii naised kui ka mehed mitmeid samasuguseid ehteid, näiteks käevõrusid ja sõlgi.

Naiste ja meeste matused olid sama rikkalikud. Mõnele küllap siis iseäranis tähtsal ühiskondlikul positsioonil emandale pandi teispoolsusse kaasa ka mõõk. Mõõk oli tollal mitte ainult relv, vaid ka staatusesümbol. Kokku on näha, et tollase Eesti poliitikas tegutsesid küllap mõneti eri laadi rollides, aga samavõrd tipus olid nii naised kui mehed.

Viljandimaa valitsejapaar Emme ja Viliemes

Sama kinnitavad ka kirjalikud allikad. 13. sajandi lõpus pandi kirja Liivimaa Vanem riimkroonika. Läänemere idakalda valitsejatest aasta 1200 paiku nimetati seal vaid nelja nime. Lätis figureerisid eranditult mehed: Põhja-Lätis liivlane Kaupo, Lõuna-Lätis semgal Viesturs. Eestist mäletati aga abielupaari, emandat Emme ning isandat Viliemes.

Kroonikast ei paista, täpselt millise ala üle abikaasad Emme ja Viliemes valitsesid, ent kirjeldus näitab, et igal juhul oli neil olulisi sotsiaalseid ja majanduslikke ressursse. Nad asusid Viljandis. 1211. aastal astusid Viljandi ülikud ristiusku, ent 1223. aastal haarasid Viljandis võimu mingisugused paganlikud sõjapealikud.

Arheoloogiline materjal ja riimkroonika viitavad, et kitsastes otsustajate ringides olid Eestis - erinevalt naabermaadest - koos nii emandad kui isandad.

Paganad võtsid muuhulgas kinni ka mõned kristlikud sõdurmungad, tipptasemel sõjamehed, keda hoiti seejärel vangis ja näljas. Kirjelduse järgi jättis Emme esmalt mulje, et on samuti kristlaste vaenlane, ent korraldas siis vangis hoitud sõjameeste toitmise, et nende võitlusvõimet säilitada. Nähtavasti oli tema (äsjane) poliitiline positsioon selline, et tal oli võimalik võimuhaaranute autoriteeti sel moel õõnestada.

Kontekst viitab, et Emme ja Viliemes olid oma aja Eesti-Läti poliitika tipus: näiteks mitmeid läti sõjapealikke, kes olid sel ajal väga aktiivsed, samamoodi ei mäletatud. Igal juhul klapib see riimkroonika info, et samal ajal, kui Lätis andsid tooni mehed-sõjapealikud üksi, tegid Eestis poliitikat abikaasad üheskoos, arheoloogiliste jälgedega märkimisväärselt hästi kokku.