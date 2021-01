Hiiumaa vald taotleb jätkuvalt lisareise Sõru-Triigi liinile

Hiiumaa vallavalitsus taotleb jätkuvalt Sõru-Triigi liini parvlaevade sõidugraafikusse uute väljumiste lisamist madalhooajal, kuid uue transpordiameti koosseisu liidetud ja saartevahelist liiklust seni korraldanud maanteeamet ei pea seda põhjendatuks, kirjutab Hiiu Leht.

«Meie hinnangul vajadus on ilmne ja statistika seda toetab,» kinnitas Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja. Sellega, et vajadus peaks liikumissagedusest näha olema, nõustub Tasuja sõnul ka transpordiamet. Samuti meenutas ta, et sedasama väljendasid suvistel Hiiumaa visiitidel ka toonane riigihalduse minister Jaak Aab ning peaminister Jüri Ratas, öeldes, et kui vajadus on ilmne, siis eelarve taha liinimuudatused ei jää.

Sõru–Triigi liini graafiku tihendamise soovist andis vallavalitsus toonasele maanteeametile teada novembri keskel. Ettepanek puudutas sõiduplaani muutmist nii, et aastaringselt on iga päev vähemalt kaks väljumist kummastki sadamast. Kehtiva graafiku järgi saab sel liinil oktoobrist märtsini kolmel päeval nädalas sõita vaid ühes suunas. Ettepanek tugines vedusid iseloomustavale statistikale.

Andmed näitasid, et möödunud aastal veeti Sõru–Triigi liinil 11 kuuga 39 102 reisijat. See teeb keskmiselt 3554 reisijat kuus. Samal ajal näiteks aprillis oli see vaid 72, mis tõstab teiste, sealhulgas sügiskuude keskmist reisijate arvu. Ilma aprillita oli keskmine reisijate arv kuus 3903. Aasta varem veeti 12 kuuga samal liinil üle väina 42 330 reisijat, seega keskmiselt 3527 reisijat kuus. Võrreldes kaht aastat ja jättes aprilli arvestamata, kasvas keskmine reisijate arv üle 10 protsendi. Sõidukeid veeti 13 protsenti rohkem Sõidukeid veeti möödunud aasta 11 kuuga 18 334 ehk keskmiselt 1666 kuus, sealhulgas aprillis vaid 95. Aprilli arvestamata veeti üle seega keskmiselt 1824 sõidukit kuus. 2019. aasta jooksul veeti üle 19 365 sõidukit, mis teeb 1613 sõidukit kuus. Kahe aasta võrdluses, aprilli arvestamata, on keskmine kasv enam kui 13 protsenti.

Analüüs tõi ka välja, et möödunud aastal oli sõidukite hulgas 878 jalgratast, aasta tagasi oli neid 1414. «See viitab mootorsõidukitega liikumise suurenemisele, mis omakorda tähendab vajadust suurema üleveomahu järgi,» juhtis Tasuja tähelepanu.

Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson tõi välja, et eelmise aasta oktoobris oli liinil 2157 reisijat, seega 23 inimest väljumise kohta. Kõige suurem reisijate arv väljumisel oli 63. Novembris oli liinil 1410 reisijat ehk 14 inimest väljumise kohta, detsembris 1375 reisijat, 15 inimest keskmiselt. Ta lisas, et laeva mahutavus on 200 inimest väljumise kohta.

Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert osakonnajuhataja ülesannetes Aini Proosi hinnangul tähendaks sõidugraafiku tihendamine madalhooajal nii, et iga päev väljuks mõlemast sadamast kaks reisi, aastas ligi 180 lisareisi. «Vaadates reiside täituvust madalhooajal, siis reisijate ja sõidukite arv on juba praeguse graafikuga väga väike,» märkis ta.

Proos kinnitas, et nad vaatasid läbi varasematel aastatel üle veetud sõidukite arvud. «Mingit reeglipärasust, millal vajadus suurem oleks, ei ole võimalik välja tuua,» tegi ta järelduse suvekuude kohta, mil lisareiside vajadus on seotud eelkõige turismi ja üritustega. Ehkki ta möönis, et Hiiumaa ja Saaremaa vaheline ühendus on oluline nii sotsiaalses kui majanduslikus vaates, ei ole tema sõnul lisareiside vajadus põhjendatud.

Kirke Williamson ütles, et kui on nõudlust, siis lisatakse ka väljumisi juurde. «Ühekordseid reise tehakse vastavalt vallavalitsuse soovile,» kinnitas ta, täpsustades, et üldjuhul on lisareisid kavas, kui saartel on mingid üritused – näiteks ralli – ja piletimüügisüsteemist on näha, et reis on peaaegu välja müüdud ning nõudlust liikumiseks saare ja mandri vahel oleks veel. Sellise lahendusega on vallavalitsus praegu nõus.

Kokkuleppe järgi jälgib Hiiumaa vald tipphooaja sõidunõudlust ja annab lisareiside soovist jooksvalt transpordiametile märku. «Suveperioodi osas on tunne kindlam,» tõdes Tasuja.