Uuring: kolmveerand tulevastest pensionäridest riigipensionisse ei usu

74 protsenti vastanutest arvab, et riik ei suuda tagada neile piisava suurusega pensioni. Laste rahalise toega arvestab pensionieas 12 protsenti, samal ajal kui 59 protsenti ei usu, et lapsed neid rahaliselt vanaduspõlves toetavad. Ülejäänud ligi 29 protsenti on kahevahel, teatas SEB.

Uuringust selgus, et ainult 10 protsenti inimestest arvab, et riik suudab neile tulevikus tagada piisava pensioni ning 12 protsendi osalenute hinnangul on nad suutnud teha äraelamiseks piisavalt palju investeeringuid ning ostnud kinnisvara.

«Võrreldes 2019. aastal läbi viidud SEB uuringuga mõistavad inimesed paremini, et rahaliselt kindlama tuleviku huvides on säästmine hädavajalik,» ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas pressiteates.

Tema sõnul võimendab seda veelgi seisukoht, et riigipensioniga ära ei ela. «Ka jätkuvalt suur huvi kolmanda samba kogumislahenduste vastu kinnitab, et inimesed on mõistnud säästmise olulisust ja tulevik on nende enda kujundada,» märkis Messimas.

Messimase sõnul on vanaduspõlveks säästmiseks mitmeid võimalusi, mida pakub käimasolev pensionireform ja millega tasub kindlasti tutvuda.

«Võimalus on jätkata teise sambasse kogumist, sest nagu näitavad Eesti Panga, rahandusministeeriumi ja SEB arvutused, siis esimeset ja teisest sambast kokku saadav pension on suurem kui ainult esimese samba oma,» märkis ta.

«Pensionireformiga saab iga inimene vabaduse otsustada oma vara üle, kuid sellega kaasneb ka isiklik vastutus, et kindlustada majanduslikult turvaline pensionipõlv,» ütles Messimas.

Pensionipõlves saab sissetulekut säilitada ka edasi töötamisega, mida uuringu kohaselt kavandab 55 protsenti vastanutest, kuid 20 protsenti seda eriti võimalikuks ei pea.

Küpsemas eas uue ameti õppimisele on kahetised vaated – kui 39 protsenti arvab, et ümberõppe abil saavad nad pensionieas tööd ja raha, siis pea samapalju ehk 35 protsenti on selles kahtlejaid.

Ligi pooled uuringus osalenutest – 45 protsenti – näevad pensionisüsteemi tulevikku mustades värvides, arvates, et nende pensioniikka jõudes tänane süsteem enam ei toimi.